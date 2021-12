Agnieszka Włodarczyk z rodziną w Dubaju. Zdjęcie jak z pocztówki

"Nigdy nie marzyłam o wycieczce do Dubaju. Kojarzył mi się głównie z drapaczami chmur, przepychem, betonem, piachem, ropą naftową no i z tym, o czym jest ostatni film Marysi Sadowskiej. Wolałam kierunki, gdzie królowała bujna roślinność, a ceny wynajmu apartamentu czy czegokolwiek, nie przyprawiały o zawrót głowy. Gdzie mogłam chodzić w wyciągniętych szarawarach, starych ulubionych klapkach, bez makijażu i czuć się ok" - przyznała na Instagramie, jednocześnie dodając, że liczy, że uda jej się odczarować w swojej głowie wizerunek Dubaju.