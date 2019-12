Agnieszka Woźniak-Starak doceniona przez fundację Don Vittorio Foundation For Wild Animals

Agnieszka Woźniak-Starak jest ambasadorką fundacji i akcji "Misie Dzieciom". Program przeznaczony jest dla dzieci przewlekle chorych, które regularnie przebywają na terenie placówki szpitalnej. Teraz fundacja podziękowała za okazane wsparcie. Nie zapomniano o dziennikarce.

Agnieszka Woźniak-Starak od lat włącza się w różnorodne akcje charytatywne i pomaga potrzebującym. Pomocną rękę wyciąga zwłaszcza w kierunku zwierząt. W mediach często podkreśla swoją miłość do psiaków, a na zdjęciu profilowym na Instagramie ma ustawione logo WWF.

Podziękowania fundacji dla Agnieszki Woźniak-Starak

W tym roku dziennikarka dołączyła także do programu "Misie Dzieciom", który został stworzy "dla dzieci przewlekle chorych oraz dzieci przebywających regularnie lub długotrwale na terenie placówek szpitalnych". Zakłada on stworzenie świetlic dla chorych, by choć na chwile mali pacjenci mogli zapomnieć o bólu.