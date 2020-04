Agnieszka Woźniak-Starak kupiła mężowi prezent – psa. Choć musiała go zostawić, dziś go odzyskała

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia psy. Kilka miesięcy temu na swoim profilu na Instagramie informowała o tym, że grono jej rhodesianów miało się powiększyć. Opublikowała wtedy zdjęcie z psem o imieniu Vlad. "Vlad miał być psem Piotrka, kupiłam mu go na urodziny, to miał być nasz trzeci rhodesian, mieliśmy go odebrać po powrocie z Mazur, nie zdążyliśmy" – pisała.