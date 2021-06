Agnieszka Woźniak-Starak mieszka w przestronnej willi. Sofa robi wrażenie

18 sierpnia 2019 roku świat Agnieszki Woźniak-Starak przewrócił się do góry nogami. Wówczas zginął jej ukochany mąż, producent filmowy Piotr Woźniak-Starak. Kiedy dziennikarka zdecydowała się, po okresie żałoby, na powrót do pracy, zdecydowała o przeprowadzce z zatłoczonej stolicy do Konstancina. Tam może odpoczywać, odciąć się od zgiełku i zadbać o czworonogi, które tak kocha.