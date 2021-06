Agnieszka Woźniak-Starak pokazała zdjęcie z dzieciństwa. W oczy rzuca się jeden szczegół

- Dzieciństwo postrzegam jako pasmo szczęścia. Mam cudownych rodziców, którzy dali mi wszystko, co mogli. Jedynie z tego powodu mam wyrzuty sumienia, że nie mam dziecka. Bo jestem im to winna. Ale wracając do dzieciństwa, które nie dość, że było szczęśliwe, to jeszcze trwałam w samozachwycie. Jak miałam siedem lat i patrzyłam w lustro, to myślałam, że jestem ideałem i wszystkie dziewczynki powinny wyglądać tak jak ja, cudowne uczucie… - wyznała wówczas.