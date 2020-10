Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN". Znowu zachwyciła stylizacją

Stylizacja Agnieszki Woźniak-Starak w "DDTVN"

W poniedziałkowym wydaniu "Dzień Dobry TVN" Woźniak-Starak znowu zachwyciła modną stylizacją. Dziennikarka postawiła na białą koszulę z rozbudowanymi ramionami w bardzo modnym fasonie. Do tego skórzane, dopasowane spodnie z pastelowymi wstawkami i cieliste botki na jesień z kwadratowym czubkiem.

Ewa Drzyzga i Agnieszka Woźniak-Starak w DDTVN

Edward Miszczak zapowiedział nawet, że testują Martynę Wojciechowską i Przemysława Kossakowskiego. Zaledwie kilka dni później wyszło na jaw, że program poprowadzą obie panie. Agnieszka Woźniak-Starak nigdy nie ukrywała, że prowadzenie "DDTVN" to dla niej ogromne wyzwanie. Wcześniej pojawiała się tylko w wakacyjnych wydaniach, a teraz jest gospodynią na stałe.

To dla niej ogromna zmiana. Dziennikarka zdecydowała się na powrót do pracy rok po tragicznej śmierci ukochanego męża, Piotra Woźniaka-Staraka. Widzowie przyjęli ją niezwykle ciepło i kibicują nowym wyzwaniom, których się podejmuje. Należy również wspomnieć, że prezenterka ma swoją audycję w radiu. To tam rozmawia z niezwykle inspirującymi kobietami.