Agnieszka Woźniak-Starak od rana jest pełna energii. Znamy jej sekret

"Proszę państwa nadeszła ta wiekopomna, jak mawiał pewien klasyk, chwila" — zaczęła Drzyzga. "Nie ma już odwrotu?" — zapytała Woźniak-Starak. "No, chyba że w tył zwrot. Nie, nie zrobimy tego" — zażartowała jej programowa partnerka.

Agnieszka Woźniak-Starak sekret świetnej formy

Wielogodzinne przygotowania w studiu i start nagrań już od 8 rano nie odebrały Agnieszce Woźniak-Starak młodzieńczego blasku. Dziennikarka swojego pierwszego dnia pracy była w doskonałej formie. Do 11:30 zabawiała widzów interesującymi rozmowami.

Jak mówi znane polskie przysłowie: "Jesteś tym, co jesz". Woźniak-Starak prowadzi zdrowy tryb życia, stawia na sport i zbilansowaną dietę. Jest jednak jeden szczególny składnik, który dodaje do wielu potraw. Jak podaje portal "Fakt" jest nim kurkuma.

"Formę pomaga jej utrzymać przyprawa, którą wielu z nas ma w kuchni. Mowa o aromatycznej kurkumie, którą Agnieszka dodaje do potraw. Nie dość, że roślina poprawia pamięć, to jeszcze sprawia, że mamy dobry nastrój! Jakie to proste — zdradza swoim czytelnikom "Fakt".