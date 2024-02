Akademia Lubella wraca do szkół z nową edycją… i w nowej formule

Edukacja na temat niemarnowania żywności i zbilansowanej diety nie musi być nudna

Akademia Lubella po raz kolejny wkracza do szkół i inspiruje do samodzielnego tworzenia posiłków z wykorzystaniem produktów zbożowych w duchu zero waste oraz niemarnowania żywności. Do realizacji programu wystarczą dwie godziny lekcyjne, podczas których dzieci z klas VI-VIII zdobywają cenną wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia, niemarnowania jedzenia, uprawiania aktywności fizycznych i korzyści płynących ze wspólnego spożywania posiłków. Przy okazji też świetnie się bawią, bo materiały dydaktyczne Akademii Lubella są kreatywne i przygotowane w atrakcyjnej formie. Zostały opracowane wraz z ekspertami nie tylko ds. żywienia, ale też nauczania i skonstruowane w taki sposób, żeby inspirować i pokazywać dzieciom, że tematyka żywieniowa może być naprawdę ciekawa.

W nowej edycji uczniowie zaprojektują własny edukacyjny kontentpod okiem TikTokera

W tym roku Akademia Lubella stawia szczególny nacisk na kreatywność, doceniając ekspresję uczniów i zachęcając ich do tworzenia własnych treści edukacyjnych. Motywem najnowszej edycji został kanał TV "Nawijamy makaron", do którego uczniowie przygotują ramówkę i zrealizują wybrane programy. Mogą wykorzystać do tego własne smartfony i formaty video, które doskonale znają z mediów społecznościowych. Z myślą o jeszcze mocniejszym zaangażowaniu uczestników w program, Akademia Lubella zaprosiła do współpracy przy tej edycji zasięgowego TikTokowego twórcę, Kacpra Zembrzuckiego (@zetkacper). Jako redaktor naczelny Zembrzucki będzie nie tylko motywował i zachęcał szkoły do wzięcia udziału w programie, ale też towarzyszył dzieciom w zadaniach realizowanych podczas lekcji.

Bezpłatne materiały, atrakcyjne treści. Jak wziąć udział w programie?

Klasę do programu zgłasza na stronie www.akademialubella.pl przedstawiciel szkoły, wskazując jednocześnie nauczyciela, który będzie realizował zajęcia w danej klasie. Nauczyciel otrzymuje komplet bezpłatnych materiałów online do zrealizowania zajęć, w tym scenariusze lekcji, bazę merytoryczną i dostęp do materiałów kreatywnych. Po zrealizowaniu zajęć i wypełnieniu przez nauczyciela ankiety podsumowującej, szkoła otrzymuje oryginalny certyfikat potwierdzający udział w programie. Warto dodać, że program Akademia Lubella cieszy się bardzo dobrą oceną nauczycieli, którzy wzięli udział w jego poprzednich edycjach.

Program Akademia Lubella już od 9 lat wspiera edukację uczniów w obszarze gotowania, odżywania i zero waste. Niezwykle istotnym elementem tych działań jest pokazywanie młodym ludziom, że bilansowanie diety ma potencjał do bycia ciekawym wyzwaniem, a przyrządzanie posiłków może sprawiać przyjemność. Organizatorzy programu stawiają sobie za cel uświadomienie młodzieży problemu marnowania jedzenia. Akademia Lubella dociera również do rodziców, zwracając ich uwagę na prawidłowe nawyki żywieniowe dzieci i niemarnowanie żywności.

Uczestnictwo w Akademii Lubella jest całkowicie bezpłatne, zarówno dla placówek, jak i uczniów.

Więcej informacji na: www.akademialubella.pl

Akademia Lubella to ogólnopolski program edukacyjny organizowany przez markę Lubella, który promuje zdrowy styl życia wśród młodzieży. Akcja jest kontynuacją projektu Akademia Uwielbiam. Do tej pory w programie wzięło udział już ponad 1,2 mln dzieci i ponad 10 tys. nauczycieli z 10 tys. szkół podstawowych. Najnowsza edycja potrwa do czerwca 2024 r.

Materiał sponsorowany przez Lubella