Aktorzy "Gry o tron" zostali rodzicami. Kit Harington i Rose Leslie mają syna

Kit Harington i Rose Leslie rodzicami

Świeżo upieczonych rodziców sfotografowano w Londynie we wtorek 16 lutego. Managment Haringtona w rozmowie z dziennikarzami "Page Six" potwierdził, że para doczekała się chłopca i jest "bardzo, bardzo szczęśliwa!". Potwierdzają to zdjęcia. Widzimy na nich uśmiechniętego Kita, trzymającego za rękę ukochaną Rose, która tuliła niemowlę. Dumny tata niósł dużą torbę.

"Nie mogę doczekać się spotkania z nowym członkiem naszej rodziny" – mówiła szczęśliwa aktorka we wrześniu w rozmowie z "Make". Haringtona poznała na planie "Gry o tron". Dla obojga była to miłość od pierwszego wejrzenia. Mimo że zakochani w pewnym momencie się rozstali, to szybko odkryli, iż nie potrafią bez siebie żyć. Sprawy potoczyły się później lawinowo: Rose wprowadziła się do Kita i wkrótce byli już po zaręczynach.