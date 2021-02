Olivia Wilde pieje z zachwytu nad Harrym Stylesem. Parę łączy romans

"Mało znany fakt: Większość aktorów nie chce grać drugoplanowych ról w filmach, w których główne skrzypce grają kobiety. Branża skłoniła ich do przekonania, że to im uwłacza i zmniejsza ich wartość (także finansową), co jest jednym z powodów, dla których tak trudno zdobyć finansowanie na filmy koncentrujące się na kobiecych historiach" – pisze pod czarno-białym zdjęciem swojego chłopaka Olivia.

I chociaż Wilde nie napisała niczego o swoich uczuciach względem 27-latka, to wszyscy wiedzą, co ich łączy. Para spotyka się ze sobą od kilku miesięcy. To przystojny piosenkarz miał być powodem rozstania Olivii z Jasonem Sudeikisem. Ostatnio paparazzi przyłapali ją na przewożeniu rzeczy do posiadłości Stylesa. Sudeikis jest podobno zdruzgotany nagłą decyzją partnerki. Stara się jednak z całych sił, by nie wpłynęło to na życie ich dzieci – 6-letniego Otisa i 4-letniej Daisy.