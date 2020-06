Alanis Morissette o licznych poronieniach. "Wierzę w światełko na końcu tunelu"

Morissette próbuje jednak zachować optymizm i przypominać sobie, że na końcu tunelu zawsze jest światełko. Mama trójki dzieci nie kryła, że ogromnie cierpiała i były momenty, że nie chciało jej się wstać. – Ale wierzę. Z nadziei, wiary i wizji może coś wyniknąć, cokolwiek to będzie – dodała. Jednak zmagania pomogły się jej wzmocnić i w tej chwili najbardziej podziwia matki. – Kocham je. Uważam, że są bezinteresowne. Każdego dnia to pokazują. Cierpią, ale idą do przodu – zaznaczyła.