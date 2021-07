Joanna Koroniewska uświadamia, czym są zaburzenia odżywiania. Aktorka ma dość krzywdzących opinii

Mam do tego pełne prawo. Nie publikuję treści moich wiadomości prywatnych, bo tam obowiązują zasady RODO. Ale jeśli ktoś pisze komentarz na moim profilu, który jest otwarty, to musi liczyć się z tym, że mogę później ten komentarz udostępnić. Było kilka osób, które próbowały zastraszyć mnie swoimi prawnikami, ale nie mają na to szans. Przedyskutowałam temat z moją kancelarią, wybitnymi specjalistami w walce z hejtem, dlatego doskonale wiem, co mogę, a czego nie.