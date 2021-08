Aleksandra Kwaśniewska stanęła w obronie Kingi Dudy. "Córka prezydenta to nie jest funkcja publiczna"

Aleksandra Kwaśniewska jest jedną z najpopularniejszych "pierwszych córek" w Polsce. Od 1995 do 2005 roku jej ojciec, Aleksander Kwaśniewski, sprawował funkcję prezydenta RP, a gdy zakończył swoją drugą kadencję, jego córka rozpoczęła karierę w telewizji. Trwało to kilka lat, do momentu zbyt dużego zainteresowania Olą przez media, a także do ślubu, który Kwaśniewska wzięła ze znanym, polskim muzykiem, Jakubem Badachem.