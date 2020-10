Aleksandra Popławska bierze udział w ważnej akcji. "Zachęcam, zwłaszcza panów"

Aleksandra Popławska o relacji z córką

"Lekarze powiedzieli, że już nigdy nie będę mogła chodzić. Moja mama twierdziła jednak, że będę. I to jej uwierzyłam" – rozpoczęła swój wpis aktorka. To nie jej historia opisana jest w tych kilku zdaniach, ale Wilme Rudolpf, amerykańskiej lekkoatletki i mistrzyni olimpijskiej.

"Słowa rodzica mogą też działać w drugą stronę, jeśli całe życie słyszysz, że do niczego w życiu nie dojdziesz i do niczego się nie nadajesz" – pisze dalej Popławska i zachęca do udziału w ważnej akcji, w której chodzi o to, aby poprosić swoje dziecko o dokończenie zdania: "jestem fajną mamą/tatą, bo…"

Córka Aleksandry Popławskiej o mamie

Dalej aktorka pisze, że jej córka nie miała problemu z odpowiedzią. "Zapytałam o to moją córkę, powiedziała, że lista jest długa, ale najważniejsze jest dla niej to, że jestem wyrozumiała i ją wspieram. Co dla Was i dla Waszych dzieci oznacza być fajną mamą/ fajnym tatą? Zachęcam, zwłaszcza panów bo mało ich w akcji, żeby zapytać o to swoje dzieci" – napisała aktorka.