Aleksandra Szwed odcięła się dziennikarce. Poszło o Barona i Kubicką

- Jeżeli coś zostawiamy w sferze przeszłości, to robimy to z jakiegoś powodu. Natomiast mam kilku serdecznych znajomych wśród moich byłych partnerów. Nie wpadamy do siebie na kawę, bo nie ma zupełnie takiej potrzeby, ale kibicujemy sobie, pracujemy w jednej branży, w związku z tym chcąc nie chcąc, mijamy się od czasu do czasu. Natomiast na szczęście obyło się bez dramatów, w związku z tym z sympatią i uśmiechem się mijamy. I tego też wszystkim życzę, bo to jest bardzo duży komfort - odpowiedziała jednoznacznie aktorka.