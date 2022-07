Aleksandra Szwed o zarobkach w "Rodzinie zastępczej". Na co wydała pieniądze?

– Moja mama pod tym względem była ze mną bardzo szczera, uczciwa. To nie było tematem tabu. Ja te pieniądze wykorzystywałam w bardzo różny sposób. Wydałam je też na swoją edukację, bo chodziłam do społecznego liceum – sama sobie opłacałam czesne. Opłaciłam sobie z tych pieniędzy studia. We wcześniejszych latach jeszcze jakieś obozy językowe bardzo drogie – wymieniała Aleksandra Szwed. To jednak czysta edukacja, a co z przyjemnościami?