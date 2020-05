Aleksandra Żebrowska jest w trzeciej ciąży. Porównała ją do jazdy na rowerze po długiej przerwie

Aleksandra Żebrowska kilka miesięcy temu żartobliwie ogłosiła, że z Michałem Żebrowskim spodziewają się dziecka. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się nagle zdjęcie kanapek z musztardą, które zagryzała ogórkami kiszonymi. Szefowa marki Francis&Henry tym razem nostalgicznie, opowiedziała o tym, jak to jest spodziewać się trzeciego dziecka w okresie pandemii.

Aleksandra Żebrowska o ciąży w okresie pandemii

"Być w ciąży po raz trzeci, to jak wsiąść na rower po długiej przerwie. Z wyjątkiem tego, że ten rower ma wykrzywioną kierownicę i zepsute hamulce, a wszyscy dookoła ci się przyglądają, wyluzowani myśląc, że sobie poradzisz, skoro już to robiłaś. A do tego na całym świecie trwa pandemia" – napisała Żebrowska.