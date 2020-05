Aleksandra Żebrowska w ciąży nie pije alkoholu. Pokazała, jak wygląda bez drinka

Aleksandra Żebrowska na początku marca ogłosiła, że wraz z Michałem Żebrowskim spodziewają się trzeciego dziecka. Mają już dwóch synów. Od tamtej pory Żebrowska regularnie relacjonuje swój wyjątkowy stan. Żartobliwie publikuje zdjęcia, które pokazują, jak przebiega ciąża i jak wiele ma do siebie dystansu. Przykładowo pozuje przed lodówką, pokazując jak zmieniła się jej figura. Tym razem jednak postanowiła pokazać, czego w tym okresie jej brakuje. Wiele mam zrozumiało, co czuje. Szczególnie w majówkę.

Aleksandra Żebrowska pokazała, jak wygląda bez drinka

Kolejne zdjęcie Żebrowskiej to również puszczenie oczka w stronę fanów. Żona Michała Żebrowskiego pozuje ze znudzoną miną wygięta na fotelu. Podpis pod zdjęciem głosi: "Ja… bez drinka". W hasztagach widzimy, że to już trzeci trymestr. Fanki doskonale zrozumiały, co czuje Żebrowska.