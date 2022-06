Aleksandra Żebrowska jest w zaawansowanej ciąży. Pozuje do zdjęcia z butelką wina

Aleksandra Żebrowska pozuje z butelką wina

Niedawno Aleksandra zaskoczyła instagramowych fanów dość kontrowersyjną fotografią. Ciężarna celebrytka zapozowała do niej w letniej sukience, trzymając w ręku otwartą butelkę musującego wina. W poście dodała informację, że to bezalkoholowy trunek. Obserwatorki Żebrowskiej przyznały, że to najlepsze wino bez procentów, jakie piły podczas ciąży.