Aleksandra Żebrowska opowiedziała o poronieniach. Jej słowa mogą pomóc wielu kobietom

"To był dla mnie ratunek, żeby spojrzeć na to z bardziej medycznej strony"

Dalej opowiedziała o tym, jak szykowała się do zabiegu czyszczenia macicy, ale ostatecznie nie miał on miejsca. Bo tętno dalej było wyczuwalne. "Wróciłam do domu. Po dwóch dniach wszystko samo się czyściło" – powiedziała. "Po pierwszym poronieniu chciałam szybko zajść w ciążę. Podobno kobiety często tak mają – czują, że powinny szybko zajść w ciążę, by sobie i innym udowodnić, że dadzą radę" – wyznała Aleksandra Żebrowska.

W wywiadzie powiedziała, że pół roku później zaszła w kolejną ciążę, którą również poroniła. Trafiła do szpitala na zabieg łyżeczkowania. Poinformowano ją o możliwości pochówku dziecka, urlopie macierzyńskim i zasiłku, który jej przysługuje. "Nie przyszło mi do głowy, aby organizować jakikolwiek pochówek. Jednocześnie wiem, że niektóre kobiety się na to decydują. Myślę, że to bardzo ważne byśmy potrafili uszanować to, jak dana kobieta chce o własnej sytuacji mówić" – wytłumaczyła. Wyjaśniła również, że takie podejście, z bardziej medycznej strony, pozwoliło jej szybciej pogodzić się ze stratą.