Aleksandra Żebrowska szczerze o byciu mamą. "To jedyna deska ratunku"

- Chodziłam wokół stołu, przy każdym krześle próbowałam dać mu tę łyżkę, on cały czas pokazywał następne. To było ewidentne, że coś jest nie tak i nie jesteś w stanie domyślić, się, o co chodzi. Gdyby to było parę lat temu, prawdopodobnie dostałabym szału, bo mam w głowie to, ile rzeczy muszę zrobić po tym, jak go nakarmię - opowiedziała gościni vloga.