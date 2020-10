Aleksandra Żebrowska wspiera strajkujące kobiety. "Te wulgarne hasła są zrozumiałe"

Klaudia Stabach, WP Kobieta: Jakie emocje Ci towarzyszą, jako kobiecie i matce, gdy widzisz to, co obecnie dzieje się w Polsce wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego?

Aleksandra Żebrowska, bizneswoman, aktywistka społeczna: Wzrusza mnie, jak wiele z nas zabrało głos. Mimo że nie zgadzamy się we wszystkim na co dzień, ten temat dotyczy każdego z nas, nie tylko matek, nie tylko kobiet.

Te protesty z założenia są pokojowe. Na każdym marszu, strajku, manifestacji znajdują się osoby, z których zachowaniami reszta uczestników nie do końca się identyfikuje. To nie znaczy, że nie identyfikujemy się z generalnym założeniem, którym jest brak zgody na zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce.

Nie popieram agresji, wandalizmu i niszczenia mienia w żadnej formie. Z drugiej strony rozumiem, że ludziom, kobietom się "przelało". Te wulgarne hasła są zrozumiałe - bardzo długo wściekłość wyrażałyśmy w sposób kulturalny, "kobiecy" - to najwyraźniej nie do wszystkich trafiało, skoro rządzący zdecydowali się na tak drastyczny ruch w środku pandemii. Na pewno spodziewali się, że odzew będzie mocny, ale wydaje mi się, że skala sprzeciwu przewyższyła ich oczekiwania. Wygląda na to, że wreszcie boją się tego naszego "wypier****j". I słusznie.

Najbardziej niepokojące są słowa pzrezesa o walce "za wszelką cenę". Pomijając fakt, że to mało chrześcijańska postawa, bierze on na siebie ogromną odpowiedzialność za dzielenie Polaków na dobrych i złych - i za konsekwencje takiego podziału w kontekście walki, do której nawołuje. Szczególnie wśród niebezpiecznych grup ludzi, którzy traktują go poważnie. Kiedy popełni się błąd, trzeba umieć przyznać się do niego i ustąpić. Ktoś, kto tego nie potrafi, niestety nie powinien stać na czele czegokolwiek.