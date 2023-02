Alessandra Ambrosio w "nagich sukienkach". Odważnie ubrała się na karnawał

Alessandra Ambrosio bawi się w prześwitujących sukienkach

Może to kwestia wysokiej temperatury, obowiązujących trendów lub karnawałowego negliżu. Alessandra Ambrosio zapakowała do walizki same "nagie sukienki". Modelka na karnawale w stanie Bahia postanowiła dorównać tancerkom samby. Dlatego śmiało odsłoniła trochę ciała i połączyła modę z klimatem brazylijskiego karnawału.