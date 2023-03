Alessandra Ambrosio w prześwitach. Kiedy odwróciła się plecami, wszyscy oniemieli

"Nagie sukienki" zrobiły w ostatnich latach prawdziwą furorę. Jedni mówią - bądź odważna i eksponuj piękno swojego ciała. Inni – zachowaj trochę tajemnicy. Alessandra Ambrosio zdecydowanie gra do "pierwszej bramki". Niemalże na każde większe wyjście wybiera prześwity, które śmiało odsłaniają jej ciało .

Srebro to jeden z ulubionych kolorów Alessandry Ambrosio. Topmodelka wielokrotnie pojawiała się na ściankach w kolorze aluminium oraz oksydowanego srebra. Tym samym udowodniła, że w jej garderobie złoto schodzi z podium i ustępuje miejsca srebrzystości .

Styl aniołka Victoria’s Secret emanuje brazylijskim seksapilem . Dlatego też spojrzenie na modę oczami latynoski jest zdecydowanie mniej pruderyjne. W końcu odsłonięte pośladki na sambodromie czy brazylijskich plażach to coś absolutnie naturalnego.

Nogi do nieba. Alessandra Ambrosio ubrana tylko w marynarkę

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!