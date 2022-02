Alicja Bachleda-Curuś chce zmienić zawód? Ma nowy pomysł na życie

Choć Alicja Bachleda-Curuś mieszka na co dzień w Los Angeles, to obecnie przebywa w Polsce. A to ze względu na premierę filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", w którym zagrała główną rolę u boku Mikołaja Roznerskiego. Aktorka w związku z premierą komedii romantycznej bierze ostatnio udział w wielu wywiadach. Jednego z nich udzieliła Szymonowi Majewskiemu na antenie Radia ZET. Opowiedziała w nim między innymi o relacjach z Colinem Ferrellem, z którym ma 12-letniego syna Henry’ego Tadeusza, a także o nowym planie na życie.