Alicja Bachleda-Curuś próbuje szybko przylecieć do Polski. Powodem choroba ojca

Dzieciństwo i okres nastoletni Alicja Bachleda-Curuś spędziła w Polsce. W Krakowie ukończyła renomowane liceum numer 5. Później wyjechała do Nowego Jorku, gdzie rozpoczęła naukę w szkole filmowej - The Lee Strasberg Theatre & Film Institute.

Powrót do domu

Co prawda Alicja i Colin rozstali się, ale ona postanowiła nadal mieszkać w Stanach Zjednoczonych. Ich dziecko właśnie tam chodzi do szkoły i nawiązuje znajomości, dlatego matka nie chce pozbawiać go szansy na lepszy start w przyszłość.

Jednocześnie aktorka planuje powrót na stałe do ojczyzny. Nastąpi to dopiero "na starość". Aktorka kupiła dla siebie apartament w Krakowie, tuż przy Wawelu i z widokiem na Wisłę. To właśnie tam zatrzymuje się, gdy przylatuje do Polski.