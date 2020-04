Alicja Janosz pokazała dom. Jak mieszka zwyciężczyni programu "Idol"? Mnóstwo kwiatów i instrumenty

Alicja Janosz niewątpliwie spełnia się w tym, co robi, i jak sama przyznaje, każdego dnia docenia to, co ma. "Co rano, jeszcze zanim otworzę oczy, mówię sobie w myślach, za co jestem wdzięczna. To mój pierwszy wybór każdego dnia i obranie kierunku. To moja decyzja i mój wpływ na moje życie" – przyznała się przed fanami.