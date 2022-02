Alicja Węgorzewska poznała męża w nietypowych okolicznościach. Ich historia nadaje się na film

"Namolny Anglik". Alicja Węgorzewska wspomina, jak poznała męża

Alicja Węgorzewska poznała przyszłego męża na pokładzie samolotu z Wiednia do Warszawy. Mężczyzna miał przysiąść się do niej Anglik, który początkowo wydał jej się bardzo irytujący. Węgorzewska musiała wpaść mu w oko, bo Whiskerd konsekwentnie, przez kilka najbliższych miesięcy, walczył, by się do niej zbliżyć.