Alina Kabajewa to domniemana kochanka Władimira Putina. Od lat mówi się, że jest matką jego dzieci

Niezwykła kariera Aliny Kabajewej

Alina Kabajewa to utalentowana gimnastyczka, która na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach zdobyła złoty medal. Po zakończeniu kariery sportowej świetnie odnalazła się w świecie polityki. Wstąpiła do proputinowskiej partii Jedna Rosja, z ramienia której dostała się do rosyjskiej Dumy. Kilka lat później została przewodniczącą największego rosyjskiego konglomeratu medialnego National Media Group, a obecnie jest szefową zarządu całego holdingu. Idzie za tym niewyobrażalne bogactwo.