Marija Zacharowa to rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Oto, co o niej wiemy

Marija Zacharowa jest prawdziwą gwiazdą rosyjskiej polityki. Pewna siebie blondynka ma popularne konto na Instagramie i rzesze wielbicieli. Swoją inteligencję wykorzystuje do szerzenia putinowskiej propagandy. Z pełną stanowczością powtarzała między innymi kłamstwa na temat Polski. Teraz robi wszystko, by przekonać świat do dobrych intencji Rosji w sprawie Ukrainy.