Opuściła "Sanatorium miłości". Zdradza, jak traktował ją uczestnik

Przez pięć sezonów "Sanatorium miłości" nie doszło do takiej sytuacji. Dopiero Maria Luiza jako pierwsza uczestniczka postanowiła opuścić turnus przed jego końcem. Decyzję tłumaczyła tym, że nie czuje się dobrze w programie i jest przekonana, że podczas show TVP nie uda jej się odnaleźć miłości.

- Jest to moja decyzja i tylko moja. Ja muszę dać szansę jeszcze jakiejś kobiecie, która by tu za mnie weszła, bo ja niczego nowego nie wniosę - przyznała uczestniczka podczas spotkania z pozostałymi kuracjuszami oraz prowadzącą Martą Manowską.

Maria Luiza stwierdziła, że wielu fanów programu źle ocenia zachowanie Andrzeja. Sama ma jednak o nim nieco inne zdanie. Seniorka zauważyła, że zawsze był dla niej miły i zachowywał się bardzo uprzejmie, dlatego nie chce stawiać go w złym świetle.

