Alkohol nie dla kobiet?! WHO radzi, by kobiety nie piły

- Niezwykle niepokojące jest to, że Światowa Organizacja Zdrowia ryzykuje ciężko wywalczone prawa kobiet, próbując w ten sposób kontrolować ich ciała i wybory.- stwierdziła Clare Murphy, dyrektor naczelna organizacji charytatywnej BPAS na rzecz praw aborcyjnych. - Traktują wszystkie kobiety, przez 40 lat ich życia, jak naczynia. WHO redukuje kobiety jedynie do ich zdolności reprodukcyjnych - stwierdziła Murphy, cytowana przez "Cosmopolitan".