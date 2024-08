Alkoholowa twarz. Poznasz ją od razu

Alkohol towarzyszy nam w wielu sytuacjach – od spotkań towarzyskich, przez świętowanie sukcesów, aż po próbę odprężenia po trudnym dniu. Niestety to, co na krótką metę może wydawać się relaksem, w dłuższej perspektywie może pozostawić trwałe ślady na naszym zdrowiu i wyglądzie. Jednym z najbardziej widocznych objawów nadużywania alkoholu jest tzw. "alkoholowa twarz"

Jednym z pierwszych objawów, które mogą pojawić się u osób nadużywających alkoholu, jest zaczerwienienie skóry, szczególnie na policzkach i nosie. Alkohol rozszerza naczynia krwionośne, co prowadzi do ich uwidocznienia się na powierzchni skóry. Długotrwałe picie może spowodować trwałe uszkodzenia naczyń, co skutkuje powstawaniem tzw. pajączków. Dodatkowo alkohol ma działanie odwadniające, co prowadzi do retencji wody i opuchlizny, szczególnie w okolicach oczu.