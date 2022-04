Allan Krupa rezygnuje z wojska? Syn Edyty Górniak tłumaczy się

Syn Edyty Górniak nie będzie powołany do walki

Rozpoczynający wielką przygodę z muzyką Allan Krupa również postanowił się odnieść do plotek, jakoby miał iść walczyć na front. - Nie będę powołany ze względu na to, że nie składałem przysięgi. Składałem przysięgę kadecką, to było w czasach, jak jeszcze zaczynałem liceum. Wtedy składałem taką przysięgę, ale nie składałem oficjalnej przysięgi wojskowej. Myślę, że nie będę na służbie przygotowawczej, więc na pewno nie będę powołany - tłumaczył się w wywiadzie dla Jastrząb Post.