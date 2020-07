Czy Allan Krupa ma kontakt z tatą? Edyta Górniak wyjaśnia

Edyta Górniak przez ostatnie lata sama wychowywała syna. O tym, jak wielką rolę odegrała w życiu Allana Krupy może świadczyć choćby fakt, że to jej, a nie Dariuszowi Krupie, Allan złożył życzenia z okazji dnia ojca. Artystka była bardzo rozbawiona, ale i wzruszona tym gestem. Jak przyznała, nie spodziewała się go i nie była do końca pewna, czy dobrze odczytała intencje syna.