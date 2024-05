Alternatywa dla balerinek. Te płaskie i wygodne buty na lato nosi teraz Zając

Nie da się ukryć, że to balerinki są najmodniejszymi butami na lato 2024 . Nosimy zarówno te z zaokrąglonymi, jak i "ściętymi" czubkami, zarówno te z paseczkami w stylu Mary Jane, jak i bez. Nie sposób nie wspomnieć też o balerinkach z siateczki , które w ciągu ostatnich tygodni zrobiły furorę na całym świecie, a to wszystko za sprawą projektu domu mody Alaïa .

Jednak to nie jedyne płaskie i komfortowe w noszeniu buty, w które warto zainwestować latem. Corocznym hitem są bowiem espadryle (najlepiej z plecioną podeszwą). Pasują zarówno do jeansów, jak i sukienki w stylu boho. Ten uniwersalny rodzaj obuwia jest uniwersalny i odporny na zmieniające się trendy – każdego lata powraca na ulice miejskiej dżungli oraz nadmorskie deptaki.

Posiadaczką espadryli jest m.in. Edyta Zając . Co więcej, prezenterka w ostatnim czasie nie potrafi się z nimi rozstać. W swojej kolekcji ma dwukolorowy model z odznaczającymi się czubkami . Jak go stylizuje?

Na InstaStories pokazała się w looku, którego bazą były białe jeansy i czarny crop top – basicowo i bezpiecznie. Dopełnieniem całości stała się kremowa marynarka o oversizowym kroju oraz torebka na łańcuszku. Trzeba przyznać, że jest to przykład genialnego smart casualu, którym może zainspirować się każda minimalistka.

Zobacz też Edyta Zając w sportowym wydaniu. Oto co włożyła zamiast legginsów

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!