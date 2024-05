Edyta Zając w sportowym wydaniu. Oto co włożyła zamiast legginsów

Styl Edyty Zając jest godny podziwiania i naśladowania. Modelka i prezenterka wybiera zazwyczaj minimalizm, lecz nie ma obaw, by od czasu do czasu zaszaleć z kolorem, który wręcz razi w oczy. Do swoich looków lubi wplatać trendy, ale bez wątpienia ślepo za nimi nie podąża.