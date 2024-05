Zwracała na siebie uwagę. Do studia "DDTVN" weszła cała na różowo

Edyta Zając jeszcze do niedawna cieszyła się urlopem w malowniczej Tajlandii, gdzie jej jedynym zmartwieniem było to, jakie danego dnia włożyć bikini i czy czeka na nią świeża woda z kokosa. Teraz wróciła już do Polski i do pracy. W poniedziałkowy poranek zaliczyła kolejne show-biznesowe wejście w "Dzień Dobry TVN". Modelka jest członkinią redakcji od początku kwietnia.