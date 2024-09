Alternatywa dla sukienki. Mistrzowska stylizacja Cichopek

Rok 2024 stoi pod znakiem garniturów. Coraz więcej gwiazd decyduje się na eleganckie komplety zamiast klasycznych sukienek. Katarzyna Cichopek jest tego najlepszym przykładem. Różowy garnitur, który wybrała na nagrania do programu "Demakijaż", idealnie wpisuje się w ten trend.

Nie tylko Katarzyna Cichopek , lecz także inne znane Polki, takie jak Małgorzata Socha czy Anna Lewandowska, chętnie wybierają garnitury na różne okazje. To dowód na to, że garnitury stają się damskim symbolem elegancji i klasy.

W tym sezonie stawiamy na trzyczęściowe zestawy , które składają się z marynarki, kamizelki oraz klasycznych spodni. To idealne rozwiązanie zarówno do biura, jak i na wieczorne wyjścia.

Styl Katarzyny Cichopek to doskonałe połączenie elegancji i aktualnych trendów. Lubi bawić się modą i eksperymentować ze stylizacjami. Wielokrotnie pokazywała, że garnitur to strój uniwersalny.

Można go nosić zarówno na oficjalne spotkania, jak i casualowe wyjścia. Teraz postawiła na chłodny odcień różu, który idealnie podkreślił jej zimową urodę. Marynarka z zaznaczoną (za sprawą poduszek) linią ramion to strzał w dziesiątkę.

W poszukiwaniu inspiracji na co dzień, przejrzałyśmy instagramowy profil Cichopek, który obserwuje prawie 600 tys. osób. Skrócona wersja damskiego garnituru (czyli eleganckie szorty zamiast cygaretek) to doskonała opcja na wrzesień . Pogoda wciąż nas rozpieszcza, dlatego nie chowajcie jeszcze letnich ubrań.

Od kilku sezonów rządzą szerokie nogawki i luźne fasony , które zapewniają komfort i swobodę ruchów, a przy tym wyglądają maksymalnie stylowo. Nic dziwnego, że taki model garnituru ma w swojej garderobie Katarzyna Cichopek. Zdaje się, że róż to jeden z ulubionych kolorów gwiazdy "M jak miłość".

