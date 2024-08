Włożyła modelującą sukienkę. Taki krój robi cuda z sylwetką

Polskie gwiazdy chętnie włączają te kreacje do swoich codziennych stylizacji. Jeśli poszukujesz modnego fasonu na jesień 2024, warto przyjrzeć się Anecie Zając, Katarzynie Cichopek czy Sylwii Gliwie, które słyną z nienagannego stylu.

Krój kopertowy wyróżnia się przede wszystkim charakterystycznym dekoltem układającym się na zakładkę w kształcie koperty, który wysmukla szyję i eskponuje biust . Ten typ sukienki często jest wiązany w talii paskiem, co dodatkowo podkreśla sylwetkę.

Kopertowe sukienki są polecane paniom o różnym typach sylwetki. Pięknie modelują figurę i pomogą zamaskować ewentualne mankamenty. Ten model świetnie sprawdzi się na co dzień. Zwłaszcza w okresie jesiennym — w połączeniu z kryjącymi rajstopami, botkami i skórzaną ramoneską. Jeśli chcesz wyglądać modnie i kobieco, sukienka kopertowa to idealny wybór. Z pewnością dodasz szyku każdej stylizacji.

Nasz przegląd zaczynamy od Anety Zając . Na prezentacji jesiennej ramówki stacji Polsat aktorka zaprezentowała się w modelującej sukience, która świetnie podkreśliła sylwetkę — ta za sprawą szerokiego paska w talii . Dekolt w kształcie litery "V" wydłużył szyję i dodał lekkości całej stylizacji. Wybór Anety Zając to świetna opcja np. do biura.

Katarzyna Cichopek na przedpremierowym pokazie nowego programu "Twoja mama i twój tata", który już we wrześniu zadebiutuje na antenie Polsatu, pokazała się w kopertowej sukience maxi. Kreację pokrywały białe, brązowe i jasnoróżowe plamki , które idealnie wpisały się w jesienny klimat.

