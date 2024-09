Jesienią zaleje ulice. Ta spódnica robi furorę wśród gwiazd

Znane Polki upodobały sobie inny trend: skórzane spódnice, które wracają do łask wraz z początkiem jesieni i chłodniejszych dni. Będą największym hitem kolejnych miesięcy. Sprawdźcie, jak stylizują je m.in. Katarzyna Cichopek czy Izabela Janachowska.

Katarzyna Cichopek w skórzanej spódnicy wyglądała zachwycająco. Pokazała się w niej podczas weekendowego wydania porannego pasma na antenie Polsatu. Brązowy kolor to doskonała alternatywa dla czerni. Aktorka zestawiła ją z miedzianą koszulą polo oraz brązowymi szpilkami z noskiem w szpic.

Izabela Janachowska postawiła na skórzany total look. Spódnicę maxi połączyła ją z wiązaną koszulą , która przypominała ramoneskę, oraz butami z siateczki. Taka stylizacja to świetna opcja dla kobiet, które chcą wyglądać elegancko, ale pragną odmiany od klasycznych garniturów damskich.

Stylizacja Karoliny Gorczycy to kwintesencja jesieni. Zestawiła ją ze skórzanymi kozakami z noskiem w szpic oraz szarą koszulą w pionowe paseczki.

Połączenie skóry z różnymi materiałami, np. wełną czy dzianiną, to ponadczasowy trend. Taki kontrast świetnie sprawdza się na wiele okazji , od wyjść z przyjaciółmi, przez randki, po dni spędzane w pracy.

Z kolei modny komplet złożony ze skórzanej spódnicy i marynarki można nosić zarówno do kozaków, sportowych butów, jak i czółenek — w zależności od okazji. Pod spód włóż klasyczną koszulkę albo sweterek z dekoltem w serek.

