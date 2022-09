Amanda Seyfried odebrała nagrodę Emmy. Jej kreacja to klasa sama w sobie

Amanda Seyfried na czerwonym dywanie wyglądała jak syrena

Amanda Seyfried na ceremonii rozdania Emmy pojawiła się z Thomasem Sadoskim, z którym od pięciu lat jest w związku małżeńskim i wychowuje dwoje dzieci. Aktorka na to wyjątkowe wydarzenie wybrała kreację z metką domu mody Giorgio Armani, który słynie ze swojej prostoty i szyku. To sięgająca do ziemi suknia bez ramiączek o bladym, różowo-fioletowym odcieniu. Połyskujący materiał i krój syrenki sprawił, że Seyfried sama wyglądała jak to piękne, mityczne stworzenie morskie. Dekolt kreacji zdobił kawałek plisowanego, przezroczystego materiału. Ten element sprawił, że suknia była jeszcze ciekawsza.