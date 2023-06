Amanda Seyfried zawładnęła czerwonym dywanem. Jej top to mistrzostwo

Już 9 czerwca na platformie Apple TV ukażą się pierwsze trzy odcinki serialu "W tłumie" (ang. "The Crowded Room"). Każdy kolejny będzie udostępniany co tydzień w piątek.

W Nowym Jorku właśnie odbyła się uroczysta premiera serialu. Amanda Seyfried jak zwykle zachwyciła stylizacją. Aktorka nie zdecydowała się na suknię , co dla wielu może być zaskoczeniem.

Amanda Seyfried weszła na ściankę i zabłysła. A to wszystko za sprawą nietypowego micro topu na grubych ramiączkach. Model został wykonany z czarnej skóry, a ponadto bogato przyozdobiony kryształkami o różnej wielkości.

Amanda Seyfried dobrała do tej stylizacji także połyskujące, wiszące kolczyki, które były dobrze wyeksponowane dzięki fryzurze z włosami zaczesanymi do tyłu. W przypadku takiej stylizacji delikatny makijaż byłby wręcz nie na miejscu. Dlatego gwiazda zdecydowała się na mocno pokreślone oczy , zarówno za pomocą czarnej kredki, jak i cieni.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!