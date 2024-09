Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Amerykanka przeprowadziła się do Polski. "Szok kulturowy"

Na kanale "Explore with Kojo" pojawiło się nagranie o najbardziej zaskakujących różnicach kulturowych pomiędzy USA a Polską. W temacie wypowiedziała się Amerykanka polskiego pochodzenia, która wychowała się w Stanach, ale od pewnego czasu mieszka w ojczyźnie swoich rodziców.

"Explore with Kojo" to popularny kanał na YouTubie, z którego możemy dowiedzieć się wiele ciekawostek o poszczególnych krajach oraz narodach. Wśród materiałów znajdziemy dużo filmików poświęconych Polsce. Wszystko dlatego, że jedna z prowadzących "Explore with Kojo" od pewnego czasu mieszka w naszym kraju.

Szczególnie interesującym i szeroko komentowanym wideo okazało się nagranie przedstawiające 10 najbardziej szokujących różnic kulturowych, które zauważyła Amerykanka po przeprowadzce do Polski. O czym dokładnie mowa?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

USA i Polska. Amerykanka wymieniła 10 różnic kulturowych

Jak dowiadujemy się z początku filmu, kobieta, którą widzimy na ekranie, w Polsce mieszka już od pięciu lat. Urodziła się i wychowała w Stanach Zjednoczonych, a przeprowadzka w nowe miejsce była dla niej sporym szokiem kulturowym. Na co najbardziej zwróciła uwagę?

Niehandlowe niedziele - Amerykanka tłumaczy, że większość sklepów i centrów handlowych w Polsce jest nieczynna w niedziele, o czym informuje zapis prawny. - W Stanach wszystko jest otwarte cały czas. To było dla mnie bardzo dziwne, że w Polsce jest inaczej - mówi na nagraniu.

Święta państwowe - dziewczyna tłumaczy, że w Polsce większość świąt państwowych jest powiązanych z religią. - Wielu ludzi w taki dzień idzie do kościoła. W Stanach to wygląda inaczej. Święta państwowe nie mają nic wspólnego z religią - stwierdza.

Płacenie gotówką - jak zauważa youtuberka, w wielu sklepach w Polsce mile jest widziane płacenie gotówką, dlatego radzi widzom, aby przed przyjazdem do naszego kraju, zaopatrzyli się w polską walutę.

Bariera językowa - youtuberka ostrzega, że w mniejszych miejscowościach nawet w sklepach turyści nie dogadają się po angielsku. W większych miastach nie widzi tego problemu, ale radzi, aby przed przyjazdem nauczyć się kilku polskich zwrotów.

Niedzielna i odświętna cisza - Amerykanka po raz kolejny odniosła się do dni wolnych, które dla Polaków są świętością i pragną je spędzić cicho i spokojnie. - Mieszkasz na wsi i chcesz skosić trawę w niedzielę? Twoi sąsiedzi cię zabiją - podkreśliła żartobliwie.

Bezpośrednia komunikacja - youtuberka mówi, że Polacy nie używają uprzejmego small talku, jak Amerykanie, przez co mogą się wydawać niegrzeczni, a nawet agresywni w mowie - Polacy mówią, co myślą - kwituje.

Komunikacja miejska - dziewczyna zauważa, że w szczególności mieszkańcy Warszawy i Krakowa polegają na komunikacji miejskiej. Docenia, że jest łatwo dostępna, dobrze rozwinięta i tania.

Poszanowanie tradycji - Amerykanka podkreśla, że Polacy respektują swoją tradycję oraz kulturę i źle reagują, gdy ktoś nie potrafi tego uszanować.

Kuchnia - youtuberka podkreśla, że Polacy kochają swoją kuchnię. Mówi o ilości zup, potraw, napojów. Dodaje, że przy okazji różnych świąt na stołach pojawiają się tradycyjne dania.

Opieka zdrowotna - youtuberka wyjaśnia, że w Polsce istnieje publiczna opieka zdrowotna, w przeciwieństwie do sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Dodaje jednak, że do niektórych lekarzy są kolejki, dlatego wiele osób decyduje się na prywatne wizyty, jeśli potrzebują na szybko dostać się do specjalisty.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP