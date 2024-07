Parę poniosło na balkonie. Nagranie krąży po sieci

Jeden z przechodniów zarejestrował całe zajście na kamerze swojego telefonu, a film szybko trafił do sieci. Co grozi za uprawianie seksu na balkonie?

Ich miłosne igraszki odbywały się na balkonie za przezroczystą, szklaną balustradą, co sprawiało, że były one widoczne dla wszystkich, którzy akurat spojrzeli w górę. Wbrew konwenansom para, zamiast skrywać się przed wzrokiem sąsiadów, wydawała się czerpać przyjemność z tego publicznego występu.

- Nic nie robili sobie z obecności przechodniów ani z tego, że ktoś może ich nagrywać – zwłaszcza że balustrada balkonu jest przezroczysta i to, co się na nim dzieje, dobrze widać z drugiej strony ulicy, gdzie znajduje się często odwiedzany sklep spożywczy - opisywał całe zdarzenie jeden z mieszkańców, cytowany przez serwis gniezno24.com, który nagłośnił całą sytuację.

"Ich życie, ich balkon i nikomu nic do tego", "Nawet jeśli, to robili to na swojej posesji i uważam, że nikomu nic do tego", "Wolnoć Tomku w swoim domku, moim zdaniem to ci, którzy nagrywają, to zwykle wieśniaki"; "Ludzie po prostu im zazdroszczą" - pisali.