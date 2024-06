Kiedy zaczyna się "białe małżeństwo"? Ekspert wskazuje liczbę stosunków

Życie seksualne to indywidualna sprawa każdego człowieka i każda para może mieć różne preferencje dotyczące częstotliwości zbliżeń. Okazuje się, że wciąż wiele osób zastanawia się, czy liczba stosunków seksualnych w ich związku jest "normalna".

Jak mówi przez cytowany przez portal Yahoo! Matty Silver, terapeuta i seksuolog, nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ na życie seksualne pary wpływa wiele różnych czynników, w tym wiek, styl życia, zdrowie każdego z partnerów i popęd seksualny.

- To nie jest kwestia ilości, ale jakości. Ważniejsze niż częstotliwość współżycia jest to, jak bardzo pary są zadowolone ze swojego życia seksualnego. Mniej seksu nie oznacza automatycznie mniej miłości, szczęścia i spełnienia, szczególnie w przypadku par, które są razem od dłuższego czasu. Dla nich towarzystwo, zaufanie i wzajemna niezawodność są często ważniejsze niż mnóstwo gorącego seksu - twierdzi seksuolog.

Jak czytamy na Yahoo! - większość seksuologów zgadza się, że pary uprawiające seks rzadziej niż 10 razy w roku można nazwać "białym małżeństwem, związkiem". Jeśli jednak obydwoje partnerzy są z tego zadowoleni, nie można mówić, że oznacza to kłopoty w związku.

- Jeśli jednak dotychczas satysfakcjonujące życie seksualne zmieni się w takie, w którym seks jest rzadki lub nie istnieje, najprawdopodobniej inne aspekty związku są niezadowalające. Z mojego doświadczenia wynika, że ​​kiedy pary przestają uprawiać seks, ich związek może zostać opanowany przez uczucie złości, rozczarowania i oderwania, co może prowadzić do niewierności lub rozwodu - podsumowuje Matty Silver.

