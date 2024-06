Wakacyjny seks Polaków pod lupą. Dane są alarmujące

Ok, rozumiem

Badanie zrealizowane przez SW Reaserch na zlecenie Erecept.pl wykazało, że co trzeci Polak podczas wakacji uprawiał spontaniczny seks bez użycia zabezpieczenia. Co dziesiąty respondent liczył na to, że jego przygodny partner lub partnerka stosuje antykoncepcję.

18 proc. badanych odpowiedziało, że gdyby przydarzyła się okazja na intymne zbliżenie bez gwarancji odbycia bezpiecznego stosunku, zrezygnowałoby z seksu.

44,8 proc. Polaków uprawiało wakacyjny seks bez zabezpieczenia

Prawie połowa Polaków przyznaje się do spontanicznego seksu bez zabezpieczenia podczas wakacji. Wśród młodych dorosłych w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat prawie 20 proc. doświadczyło tego kilkanaście razy, a 14 proc. - kilka. Jedynie co dziesiąta osoba w tej grupie wiekowej miała takie doświadczenie raz, a zdecydowana większość, czyli 56,3 proc. - nigdy.

Z kolei z grupy wiekowej od 25 do 34 lat 12,1 proc. przyznało się do kilkukrotnego spontanicznego seksu na wakacjach. Bez zabezpieczenia. Tu podobnie, tak jak w niższym przedziale wiekowym, aż 57,1 proc. stwierdziło, że nigdy nie znalazło się w takiej sytuacji.

Według badania większość Polaków (45,8%) nie zabiera na wakacje żadnych środków antykoncepcyjnych. Część respondentów (13%) decyduje się na zakup zabezpieczenia dopiero na miejscu, w razie potrzeby. Natomiast 29,8% ankietowanych woli być przygotowanym i zabiera antykoncepcję ze sobą.

Opłakane skutki braku zabezpieczenia

Warto pamiętać, że prezerwatywa to konieczność podczas przygodnego seksu. Taka forma zabezpieczenia chroni nie tylko przed niechcianą ciążą, ale także przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

11 proc. respondentów zdecydowało się na stosunek przerywany, jednak nie jest to skuteczna metoda zapobiegania ciąży i zakażeniom.

