Amputowano jej nogę po kąpieli w jacuzzi. Wdała się śmiertelna infekcja

Śmiertelna infekcja

Lauren nie pamięta, co dokładnie się z nią działo. Jej przyjaciel opowiadał, że znalazł ją rano nieprzytomną na podłodze. Natychmiast zostało wezwane pogotowie. Okazało się, że stan recepcjonistki jest bardzo poważny. Doszło do sepsy. Lekarze musieli amputować jej nogę i wszystkie palce u stóp, by uratować jej życie. Okazało się, że zawiniła bateria: meningokoki. Medycy powiedzieli, że Lauren zaraziła się nią prawdopodobnie podczas kąpieli w jacuzzi.