Andrzej Duda nie nosi maseczki, którą wykonała Agata Kornhauser-Duda. Prezydent wybrał patriotyczny model

Na łamach "Faktu" ukazały się zdjęcia prezydenta, który wychodzi ze swojej wilii z czarną, materiałową maską. To model firmy "Red is Bad" z wyhaftowaną polską flagą. Jedna taka maseczka kosztuje 20 zł. Należy zaznaczyć, że kupując tę maskę, Andrzej Duda wspiera akcję charytatywną.

"5 złotych ze sprzedaży każdej maski będzie przekazane na wsparcie dla Bohaterów Armii Krajowej. To szczególnie ważne – by nikt w czasie ciężkich dni – nie odczuwał samotności czy niedostatku" – możemy przeczytać na instagramowym profilu sklepu.

To nie pierwszy raz, gdy Andrzej Duda pojawił się publicznie w rzeczach marki produkującej ubrania z symbolami narodowymi. Jak możemy przeczytać na stronie firmy, ich produkty są przeznaczone dla "dla ludzi ceniących wolność i dumnych z polskiej historii". Okazuje się jednak, że nie wszystkim taki zamysł przypadł go gustu. Filozofia marki nie spodobała się, chociażby dziennikarzom CNN, którzy uznali, że tego typu symbole mogą mobilizować skrajną prawicę. Ich uwagę zwróciły takie slogany, jak nawiązujące do wygnania muzułmanów Krymu "Reconquista Crimera" czy hasło "Zbyt biały dla Ciebie" zapisane w formie "2YT4U". Patriotyczne motywy na odzieży skrytykował również krytyk mody Marcin Różyc, którego zdaniem to forma propagandy, a nie modowy zamysł.