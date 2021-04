Marzena Rogalska spełnia się w życiu rodzinnym. "Wszyscy jesteśmy sobie bardziej bliscy"

Dziennikarka i prezenterka niedawno świętowała swoje 51 urodziny. W znakomitym humorze spędzała ten wyjątkowy dla niej dzień. Ze swoimi obserwatorami podzieliła się zdjęciem z ogromnym bukietem róż i balonami. Dodała też wzruszający wpis. Podziękowała najbliższym za to, że może na nich liczyć i że o niej pamiętali.

Marzena Rogalska - życie rodzinne

Po odejściu z TVP prezenterka nie rzuciła się w wir kolejnych zawodowych obowiązków, ale dała sobie chwilę wytchnienia. Choć przyznała, że po rezygnacji z prowadzenia "Pytanie na śniadanie" dostała sporo ofert, nie chciała z nich korzystać. Póki co, realizuje się poprzez pracę w radiu. Ma również zaczęte inne projekty, które chce spokojnie dokończyć.

Przede wszystkim jednak, spełnia się w życiu rodzinnym. Ostatnio dodała wzruszający wpis na temat dziewczynki imieniem Zuzanna. Wyznała, że jej pojawianie się na świecie, zbliżyło całą rodzinę. Zuzanna, jak napisała dziennikarka, jest poza tym, bardzo kochanym i słodkim dzieckiem. "Do zjedzenia, do schrupania" – napisała Rogalska.

"Dzisiaj podczas spaceru skakała w kałużach w różowym dresie i kaloszach, po powrocie do domu natychmiast włożyła na ten dresik szykowną spódniczkę z falbanką z tiulu. I tak wystylizowana czekała na mnie leżąc na podłodze w korytarzu. Mama dała jej ksywkę Zuzka-Łobuzka, więc wszystko jasne. I wcale nie była chętna do tego selfie co widać na załączonym obrazku" – dodała dziennikarka i opublikowała zdjęcie z Zuzanną.